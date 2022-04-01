Минэнерго держит на особом контроле ситуацию на белгородской нефтебазе
Глава Минэнерго Шульшгинов: пожар на нефтебазе Белгорода не скажется на обеспечении региона топливом
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ждет информацию о сроках восстановления работы нефтебазы в Белогородской области, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.
В пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе Белгорода, в результате которого пострадали два работника предприятия. По его словам, причиной пожара стали удары с двух украинских вертолетов. В пресс-службе МЧС РФ сообщали РИА Новости, что на нефтебазе горят резервуары с топливом.
По словам министра, ситуация находится на особом контроле, пожар на нефтебазе не отразится на обеспечении региона топливом и ценах для потребителей. Сети автозаправок Белгородской области при необходимости будут полностью обеспечены бензином из Курской и Воронежской областей, добавил Шульгинов.
https://1prime.ru/energy/20220401/836562618.html
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