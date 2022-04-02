МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Цены на российский уголь в ближайшей перспективе должны вырасти — такой прогноз в эфире радио Sputnik дал старший эксперт сектора "Энергетические рынки" Института энергетики и финансов (ИЭФ) Александр Титов. Эксперт рассказал, от каких товаров из России никогда не откажется Запад

По его словам, природный газ европейские чиновники в последнее время называют не иначе как "энергетическим оружием России", поэтому любые сообщения о сделках с этим видом топлива, в отличие от угля, имеют политический подтекст.

"Ситуация с санкционным давлением и конфликтом России и Запада повлияла не только на рынок нефти и газа, но и на угольный. Углю отчасти повезло, потому что он не так "политически окрашен", как газ, например. Если про газ европейцы говорят, что это энергетическое оружие России, то уголь во время таких дискуссий обходят стороной. Это немного уголь поддерживает", – отметил Титов.

По его словам, "та ситуация, которая сейчас есть, в моменте повышает стоимость угля". Российские производители были бы рады больше добывать и продавать, но не могут, поскольку поставки угля из России затруднены из-за проблем с логистикой, а миру уголь требуется. Его, по словам эксперта, могут начать попробовать закупать в других местах, но и там лишних мощностей, чтобы обеспечить всех потребителей, тоже нет.

Высокие цены на уголь будут держаться еще примерно пять лет, прогнозирует эксперт. По его мнению, действует долгосрочный тренд, что от угля будут отказываться, потому что это экологически "грязный" вид топлива. "Думаю, что через пять лет роста спроса на уголь уже не будет. Всегда есть риск, что цена из-за этого упадет, но в краткосрочной перспективе вряд ли это возможно", – заключил Титов.