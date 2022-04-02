РИМ, 2 апр — ПРАЙМ. Европа не планирует вводить санкции в отношении российского энергетического сектора, подтвердил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Еврокомиссар описал схему отказа от российского газа

Он уточнил, что Еврокомиссия работает над дальнейшими ограничительными мерами в отношении Москвы, но они не включают сферу энергетики.

"Прежде всего мы работаем над тем, чтобы попытаться ограничить возможности обходить эти санкции", — передает слова чиновника газета Il Sole 24 Ore.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Президент США Джо Байден ввел запрет на импорт нефти, СПГ и угля из России. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из РФ. В целом европейские политики говорят, что пока не готовы полностью отказаться от нефти из России.