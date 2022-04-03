МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Великобритания планирует построить семь атомных электростанций к 2050 году в рамках усилий по развитию собственных источников электроэнергии, заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг. В Британии опасаются отключения газа из России

"Говоря об энергии, мы думаем, может быть, на 30 или даже 40 лет вперед. К 2050 году мы будем жить в мире, где у Великобритании будет шесть или семь атомных электростанций. Понятно, что это не произойдет в ближайшие два года. Но это определенно то, к чему мы можем стремиться", — заявил министр в интервью газете Telegraph. По словам Квартенга, на АЭС может приходиться 15-25% от общего производства электроэнергии.

Как пишет издание, в настоящее время правительство Британии обязалось профинансировать строительство только одной крупной атомной электростанции к следующим парламентским выборам, которые запланированы на 2024 год.