В Британии рассказали о планах по развитию в стране атомной энергетики
Министр Квартенг: к 20250 году Великобритания планирует построить семь атомных электростанций
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Великобритания планирует построить семь атомных электростанций к 2050 году в рамках усилий по развитию собственных источников электроэнергии, заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг.
"Говоря об энергии, мы думаем, может быть, на 30 или даже 40 лет вперед. К 2050 году мы будем жить в мире, где у Великобритании будет шесть или семь атомных электростанций. Понятно, что это не произойдет в ближайшие два года. Но это определенно то, к чему мы можем стремиться", — заявил министр в интервью газете Telegraph. По словам Квартенга, на АЭС может приходиться 15-25% от общего производства электроэнергии.
Как пишет издание, в настоящее время правительство Британии обязалось профинансировать строительство только одной крупной атомной электростанции к следующим парламентским выборам, которые запланированы на 2024 год.
https://1prime.ru/energy/20220403/836573922.html
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