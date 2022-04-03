МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Власти Перу приняли дополнительные меры по снижению цен на определенные виды топлива в стране. Это было сделано, чтобы поддержать малоимущих граждан, рассказал президент страны Педро Кастильо. Алжир предложил увеличить поставки газа Италии

Стоимость бензина и дизельного топлива в мире в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления ряда стран Запада отказаться от закупок российской нефти. В Перу прошла забастовка работников транспорта, которые требовали не допустить роста цен на топливо.

"С сегодняшнего дня бензин с октановым числом 84 и 90 и различные виды дизеля освобождены от уплаты избирательного налога на потребление до 30 июня", — написал президент в Twitter.

Данный налог уплачивается при покупке алкоголя, сигарет и топлива.

Министерство экономики и финансов Перу пояснило, что данная мера вводится сроком на 9 месяцев и будет пересматриваться ежеквартально, исходя из оценки мировых цен на нефть.

Ранее власти Перу решили задействовать специальный стабилизационный фонд, который позволит компенсировать гражданам с низкими доходами высокие цены на бензин на фоне ситуации вокруг Украины.