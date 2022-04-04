МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", транзит газа из России через территорию Украины в понедельник, 4 апреля, ожидается близким к максимальным контрактным обязательствам "Газпрома". Вопреки всем заявлениям Латвия готовится платить за газ рублями

Так, заявки на прокачку "голубого топлива" через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России составляют 108,35 миллиона кубометров. Транзит держится вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год) — с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта.

По данным о номинациях на прокачку в понедельник на сайте оператора газопровода Nord Stream AG, прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне 170 миллионов кубометров в сутки.

Магистраль "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме виртуального реверса, изредка переходя в реверс физический, следует из данных немецкой Gascade. Виртуальный реверс означает, что на станции "Мальнов" в Германии физический поток газа отсутствует, но поставки российского "голубого топлива" по магистрали продолжаются, однако попадая в польский участок "Ямала-Европы" они сразу перепродаются Германией и остаются на территории Польши.

"Газпром" накануне забронировал мощности "Ямала-Европы" на полные газовые сутки 4 апреля (с 7.00 мск воскресенья до 7.00 мск понедельника). Компания возобновила поставки по магистрали 29 марта, после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по газопроводу заметно снизились с октября прошлого года.

Эксперты связывали возросший с конца февраля экспорт российского газа с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. Данные woeurope.eu указывают на некоторое похолодание в регионе в последние дни марта — начале апреля.