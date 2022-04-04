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2022
https://1prime.ru/energy/20220404/836581031.html
В "Газпроме" рассказали о транзите газа через Украину в понедельник
Энергетика
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. В "Газпроме" сообщили, что поставки газа для транзита через Украину идут штатно, в соответствии с заявками потребителей. По данным компании они составляют 108,3 миллиона... ПРАЙМ, 04.04.2022
энергетика, новости, газ, транзит газа через украину, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что поставки газа для транзита через Украину идут штатно, в соответствии с заявками потребителей.
По данным компании они составляют 108,3 миллиона кубометров на 4 апреля.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.