МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. В "Газпроме" сообщили, что поставки газа для транзита через Украину идут штатно, в соответствии с заявками потребителей. Транзит газа через Украину 4 апреля ожидается на максимуме

По данным компании они составляют 108,3 миллиона кубометров на 4 апреля.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.