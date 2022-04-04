МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовность Польши разместить ядерное оружие.

У Варшавы антироссийская и воинственная линия, это может привести к росту напряженности, заявил в понедельник Песков.

"В целом, линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте", — ответил он на вопрос о том, является ли это поводом для беспокойства России и как Кремль может повлиять на попытки разместить ядерное оружие в Польше.

Напомним, что ранее вице-премьер Польши и председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский заявил о готовности Варшавы разместить у себя ядерное оружие Соединенных Штатов.