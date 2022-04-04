МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Россия, вводя оплату за газ в рублях, снимает большое количество валютных рисков как с себя, так и с западных контрагентов, подводя при этом итог эры доллара в международной торговле, заявил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник. СМИ: санкции Запада против России и Китая грозят миру катастрофой

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение президента об оплате в рублях газа, поставляемого в недружественные страны, было принято, чтобы у России из-за санкций не отобрали доллары и евро, выплаченные за газ.

"Мы снимаем большую часть валютных рисков не только с себя, но и с наших западных контрагентов… Значение этого нового порядка пока еще возможно не оценили в полной мере в его долгосрочной перспективе… что это начало конца эры доллара в международной торговле", — сказал он в ходе дискуссии "Газ за рубли: новая реальность для Европы?" в МИА "Россия сегодня".

"Мы начали с той сферы, где у нас наиболее тесная зависимость с нашими основными партнерами… Мы отрабатываем на том товаре, на тех поставках, на которых у нас есть максимальная зависимость, максимальная взаимозависимость и максимальная заинтересованность, при этом где мы не можем спрыгнуть на середине пути", — подчеркнул эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что начинается новая эпоха, которая подведет черту под незыблемостью принципов глобализации.