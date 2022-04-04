КИШИНЕВ, 4 апр — ПРАЙМ. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна не виновата в провале аудита долга "Молдовагаза". По ее мнению, сложившаяся ситуация не должна привести к серьезным проблемам. В Молдавии хотят перенаправить импорт из России, Украины и Белоруссии

Аудит задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом" был условием, при котором российская компания соглашалась продлить контракт на поставку газа в республику. Вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.

По ее словам, правительство не получило ответа от "Газпрома", в котором объяснялась бы позиция поставщика относительно этой задержки. Она добавила, что у Молдавии есть аргументы, так как "задержка произошла не по вине Молдавии, поэтому это не должно быть серьезной проблемой".

Она подчеркнула, что власти все равно проведут аудит, потому что хотят выяснить точную сумму долга "Молдовагаза". Однако этот процесс может на некоторое время затянуться из-за выбора компании-аудитора.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.