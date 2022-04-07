МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россия видит возможность перенаправить экспорт угля из Европы в АТР, в частности, через порты со свободными мощностями, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал, когда будет понятно, кто перешел на оплату газа в рублях

Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов, среди них – запрет на импорт угля. Как писало в среду агентство Рейтер, в четверг послы ЕС одобрят запрет на импорт угля из РФ, однако мера вступит в силу с середины августа — на месяц позже, чем планировалось.

"Такие возможности есть, все просто зависит от логистики, от стоимости. Можно через морские порты, которые у нас недозагружены, также поставлять уголь в АТР. Угольные компании сейчас все эти вопросы тоже прорабатывают", — сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о возможностях перенаправления поставок угля из Европы в АТР.

Он отметил, что свободные мощности есть, например, в портах на Черном море, Балтийском. "Поэтому, не хотят покупать — значит, будут другие рынки использоваться", — добавил вице-премьер.