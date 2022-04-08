МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Германия должна прекратить импорт угля из России за переходный период в 120 дней, который предусмотрен новыми санкциями Евросоюза, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. СМИ: ряд китайских компаний начали платить за уголь из России юанями

Ранее ЕС согласовал пятый пакет санкций против России, предусматривающий постепенный отказ от импорта российского угля.

"С моей точки зрения, мы должны будем использовать этот переходный период (в 120 дней). Если будет быстрее, то это хорошо, но нам нужно немного времени и предприятиям. Нужно время, чтобы найти новых поставщиков. В этой связи мы хорошо подготовлены", — сказал Шольц после совещания с главами правительств федеральных земель.