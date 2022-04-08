МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Сибур" и Sinopec видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурский ГХК, соответствующие решения планируется принять в ближайшее время, при этом строительные и иные работы на площадке продолжаются, заявила российская компания. С кого спросят за газ. "Газпром" ушел из Германии и оставил завещание

"Сибур" и Sinopec видят необходимость пересмотра стратегии реализации проекта Амурский ГХК, соответствующие решения планируется принять в ближайшее время", — сообщил "Сибур".

Компания при этом отмечает, что "в настоящий момент на строительной площадке в Свободном продолжаются строительно-монтажные и иные работы". Так, на конец марта общий уровень готовности проекта составил 37,8%, а по отдельным технологическим установкам — 43%.

Амурский ГХК — совместный проект "Сибура" и китайской Sinopec. Мощности комплекса составят 2,7 миллиона тонн продукции в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство АГХК началось в сентябре 2020 года. Оно синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", поставки этана и сжиженных углеводородных газов с которого должны обеспечить ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела.

В сентябре 2021 года гендиректор ООО "Сибур" Михаил Карисалов в интервью РИА Новости говорил, что компания ставит перед собой цель завершить строительство Амурского ГХК и начать пусконаладочные работы в конце весны — начале лета 2024 года.