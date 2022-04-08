АФИНЫ, 8 апр — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас представил еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон комплексный план энергетической безопасности страны. Об этом рассказали в пресс-службе министерства. Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

Отмечается, что разработанные меры позволят смягчить последствия международного энергетического кризиса, а также обеспечить страну топливом в случае прекращения поставок газа из РФ.

Так, правительство Греции намерено диверсифицировать источники энергопоставок в рамках проекта REPowerEU, который направлен на обеспечение независимости Европы от российского топлива. Кроме того, будут модернизированы складские мощности терминала Ревитуса и завершено строительство критически важной инфраструктуры.

Добавляется, что газовая компания DEPA Commerce внимательно следит за доступностью сжиженного природного газа на международных рынках, чтобы в случае необходимости направить дополнительные партии в Грецию.

Вместе с тем Афины будут ускорять инвестиции в возобновляемые источники энергии, отмечается в сообщении.

"Наконец, я сказал комиссару, что согласно твердой позиции греческого правительства этот беспрецедентный кризис может быть решен только путем скоординированных действий на европейском уровне", — сказал министр.