МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нарушил единство рядов ЕС и возглавил "бунт" против новых санкций на фоне намерений блока ввести более жесткие санкции за военные действия на Украине, в частности, эмбарго на российские нефть и газ, пишет британская газета Daily Express. Эксперт объяснил ценность нефти марки Urals как экспортного товара

Орбан, партия которого только что в четвертый раз победила на парламентских выборах, подчеркнул, что блокирование импорта нефти и газа из России является "красной чертой", поскольку это "убьет Венгрию". Часть его кампании была основана на обещании обеспечить безопасность газоснабжения домохозяйств. Орбан также поддерживает тесные деловые отношения с Москвой уже более десяти лет, отмечает издание.

Но Венгрия не единственная, кто отвергает призывы ЕС ввести санкции в отношении российских нефти и газа. Также не слишком заинтересованы в запрете российского импорта Австрия, Италия и Нидерланды, которые опасаются, что этот шаг вызовет хаос в их экономике и нанесет ущерб энергетической безопасности.

Германия также выражает озабоченность по поводу разрыва отношений с Россией, поскольку 40 процентов ее газа поступает оттуда.

Евросоюз медленнее, чем его иные западные коллеги, вводил санкции в отношении энергетического сектора России, вероятно, из-за огромной зависимости от российского ископаемого топлива, напоминает газета. Так, до трети газа в Европу поставляет Россия, заплатив 48,5 миллиарда евро за импорт сырой нефти в 2021 году и 22,5 миллиарда евро за иные нефтепродукты.

Но после того, как Россию обвинили в совершении военных преступлений в Буче, на окраине Киева, ЕС рассматривает возможность принять более жесткие меры в отношении российского энергетического сектора. Тем не менее, эта инициатива сталкивается с противодействием со стороны недовольных стран.

Во вторник Германии, Австрии и Венгрии удалось исключить нефть из пакета санкций после того, как они заявили, что распространение мер на этот продукт приведет к росту инфляции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен между тем заявила, что Брюссель "работает над дополнительными санкциями, в том числе в отношении импорта нефти".

Государственный секретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач сказал изданию, что в случае с Венгрией это "означало бы немедленный крах венгерской экономики, в основном, и, безусловно, поставило бы под угрозу венгерское население".

Президент Венгрии также заявил в среду, что готов платить за российский газ в рублях после того, как президент России Владимир Путин потребовал, чтобы "недружественные" страны закупали продукцию в российской валюте. Это произошло несмотря на то, что ряд членов ЕС, в том числе Франция и Германия, отвергли требование Путина и обвинили российского лидера в "шантаже". Германия даже заявила, что готова нормировать газ вместо того, чтобы удовлетворить требование Москвы.

Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что газовые контракты заключаются на двусторонней основе, между его страной и Россией, предупредив блок, чтобы он не вмешивался в сделку, в которой он "не играет никакой роли".