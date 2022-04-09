ТОКИО, 9 апр — ПРАЙМ. Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power приняла решение не закупать российский уголь в этом году на фоне усиления международных санкций против России в свете событий на Украине. Запад нанес первый удар по российской энергетике

По данным телеканала NHK, в прошлом финансовом году, завершившимся 31 марта 2021 года, компания закупила в РФ около 7% от общего объема угля, требуемого для работы ее электростанций.

Отмечается также, что у компании нет долгосрочных контрактов с российскими компаниями на поставки угля, а новых краткосрочных договоренностей после начала российской военной операции на Украине не заключалось.

Таким образом, полагает телеканал, энергокомпании уже удалось найти альтернативу российским поставкам, в связи с чем негативного влияния на работу не ожидается.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из России и со временем ввести полное эмбарго на его поставки. Кроме этого, при сотрудничестве с международным сообществом официальный Токио намерен сокращать зависимость от российских энергоресурсов.

Ранее о том, что Япония будет поэтапно сокращать импорт угля из России объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Он также пояснил, что Япония будет искать замену российскому углю с тем, чтобы снизить влияние этого шага на население и промышленность.