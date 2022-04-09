ЛОНДОН, 9 апр — ПРАЙМ. Экоактивисты движения Extinction Rebellion вышли на акцию протеста в центре Лондона в Гайд-парке, сообщил корреспондент РИА Новости. В Лондоне начались протесты из-за резкого роста цен на энергию

Протестующие требуют немедленно прекратить все новые инвестиции в ископаемое топливо. По словам собеседника, участники акции намерены совершить шествие по британской столице.

Extinction Rebellion планирует еще пять протестов в апреле. Движение в последнее время активизировало усилия, направленные на блокировку нефтяных объектов по всей Британии. Участники хотят обратить внимание на ущерб, наносимый природе добычей топлива, и связанную с этим коррупцию.