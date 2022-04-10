МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Если Германия резко откажется от российского газа, то ее ждет массовая безработица и другие негативные социально-экономические последствия, предупредил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. СМИ: в Евросоюзе возник "бунт" из-за идеи эмбарго на российский газ

"Если мы сейчас остановим газ из России в одночасье, мы столкнемся с массовой безработицей, социальным спадом и потрясениями основ демократии. Поэтому действовать надо предусмотрительно, а не опрометчиво" — заключил Зёдер.

По его мнению, Германии следует обрести независимость от российских поставок энергоносителей, однако нужно учитывать фактор времени.

"Я разделяю мнение федерального правительства о том, что в краткосрочной перспективе мы можем обойтись без нефти и угля из России. С газом намного сложнее. Мы должны учитывать последствия для большинства населения", — отметил он.

Зёдер предупредил, что ФРГ "находится на пороге социальных и экономическых потрясений", напомнив, что в стране была "бешеная инфляция" еще до военной операции России на Украине. "Цены на энергоносители и продукты питания являются настоящим бременем для многих семей. Мы должны быть осторожны, чтобы благосостояние среднего класса не полетело под откос", — подчеркнул он.