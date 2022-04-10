ВАШИНГТОН, 10 апр — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник Джо Байден "отправил в небеса" цены на бензин задолго до событий на Украине, тогда как при нем Америка сохранила бы свою энергонезависимость и опережала по объемам добычи нынешних лидеров — Саудовскую Аравию и Россию. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

На митинге в штате Северная Каролина Трамп оспорил излюбленный тезис нынешней администрации, которая пытается переложить ответственность за инфляцию на российские власти и называет в официальных документа рекордный всплеск цен на топливо "подорожанием Путина".

"Задолго до Украины Байден отправил цены на бензин ввысь своей ультралевой… энергетической политикой, вдохновленной социалистической шуткой, известной как Зеленый новый курс. Ветряные мельницы, ветряные мельницы, мы хотим повсюду ветряные мельницы… Если вы живете рядом с ветряной мельницей, ваш дом практически ничего не стоит, они убивают всех птиц, уничтожают ландшафт и являются самым дорогим видом энергетики", — сказал Трамп.

Он напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил дешевле двух долларов, тогда как сейчас цена поднялась выше четырех. "Вы знаете, что сейчас все говорят? Дорогая, давай купим машину поменьше? Нам больше не нравятся эти большие машины. Мы хотим настолько маленькие, насколько возможно", — сказал Трамп.

В рамках санкционного давления на Россию США отказались от закупок российской энергоносителей и пытаются скомпенсировать последствия для внутреннего рынка рекордными товарными интервенциями.

"Помните энергетическую независимость? У нас так много всего было. Мы могли бы за год вдвое превзойти Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых", — сказал Трамп, обвинив Байдена в планах закупать нефть в Иране и Венесуэле, которые остаются под жесткими санкциями.