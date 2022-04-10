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Польша пообещала ввести запрет на газ и уголь из России
Энергетика
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Польша введет запрет на поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель главы МИД страны Шимон Шинковский. Он напомнил,... ПРАЙМ, 10.04.2022
энергетика, новости, газ, газ, евросоюз, уголь, санкции против рф, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Польша введет запрет на поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель главы МИД страны Шимон Шинковский.
Он напомнил, что ранее Варшава намеревалась сделать это незамедлительно.
"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", — отметил дипломат.
При этом, по его мнению, подобный единичный жест не окажет существенного влияния на российскую экономику.
"Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл", — подчеркнул Шинковский.