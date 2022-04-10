МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Польша введет запрет на поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы, заявил в интервью газете Berliner Zeitung заместитель главы МИД страны Шимон Шинковский. Европейцы столкнулись с небывалым ростом цен из-за нехватки топлива

Он напомнил, что ранее Варшава намеревалась сделать это незамедлительно.

"Даже если такое решение не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же", — отметил дипломат.

При этом, по его мнению, подобный единичный жест не окажет существенного влияния на российскую экономику.

"Мы убеждены, что только совместное решение европейских государств имеет смысл", — подчеркнул Шинковский.