МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года, пишет газета Handelsblatt, приводя экспертную оценку директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера. В ФРГ заявили о массовой безработице при отказе от газа из России

"Мы будем зависеть от российского газа как минимум еще два года. Это иллюзия, что государство может так долго поддерживать целые отрасли с помощью миллиардных дотаций и краткосрочной работы", — отметил он.

Автор редакционной статьи, главный редактор издания Себастьян Матес, отмечает, что введение эмбарго на поставки российского газа привело бы к остановке работы ряда компаний и секторов экономики.

"Лишь треть поставок российского газа в Германию может быть в краткосрочной перспективе замещена сжиженным газом из других частей мира", — подчеркивается в статье.

В то же время главный редактор утверждает, что "совершенно ясно" то, что "Западу не удастся избежать дальнейших жестких шагов против России", а "только что введенное эмбарго на уголь — это только начало".

"Бойкот поставок российской нефти – лишь вопрос времени. И федеральному правительству становится все труднее сопротивляться газовому бойкоту", — заявил Матес.