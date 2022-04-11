МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Страны Евросоюза впервые ввели прямые и масштабные санкции против российской газовой отрасли. В частности, были запрещены поставки оборудования для производства сжиженного природного газа (СПГ). Bloomberg: Boeing перешел на японский титан

Как пишет "Коммерсант", такое решение ЕС ставит крест на планах России стать одним из крупнейших в мире производителей СПГ: ключевое оборудование для крупнотоннажного сжижения производится только в "недружественных государствах".

Под угрозой оказалась и реализация уже строящихся проектов НОВАТЭКа и "Газпрома" "Арктик СПГ-2" и "Балтийский СПГ": запрет действует в том числе и на заключенные и оплаченные контракты.

Отметим: ЕС ввел первые прямые санкции против газовой отрасли. В пятом пакете санкций от 8 апреля установлен запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию прямо или косвенно товаров и технологий, необходимых для сжижения газа. Запрет не зависит от того, происходят такие товары или технологии из Евросоюза либо нет.

Отмечается, что поставки по заключенным до 26 февраля контрактом нужно успеть завершить до 27 мая.

В список попали:

установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ,



криогенные теплообменники,

насосы.



Помимо этого в документе отмечены "технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе".

Однако, если судить по таможенным кодам, под действие документа не попали газовые турбины и компрессоры.

"Все перечисленное оборудование в последние годы закупалось в Европе или США. Наиболее критическим выглядит запрет на поставку теплообменников для крупнотоннажного сжижения газа: в России использовались спиральновитые теплообменники американской Air Products, а после санкций 2014 года — немецкой Linde. В РФ такие технологии полностью не локализованы", — пишет издание.