АФИНЫ, 11 апр — ПРАЙМ. На трехсторонней встрече министров энергетики Греции – Кипра – Израиля, состоявшейся в понедельник в Иерусалиме, решено изучить вопрос о строительстве станции СПГ на Кипре для эксплуатации месторождений природного газа в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас. FAZ: в Европе "прячутся" страны, которые заинтересованы в российском газе

Его заявление распространила пресс-служба министерства. На встрече обсуждались последствия международного энергетического кризиса, обострившегося в связи с ситуацией на Украине.

ТРЕХСТОРОНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Министры обсудили углубление трехстороннего стратегического сотрудничества и продвижение крупных проектов в регионе Восточного Средиземноморья, которые повысят энергетическую безопасность и будут способствовать диверсификации источников и маршрутов энергоснабжения. Например, проект (прокладки электрокабелей) EuroAsia Interconnector для объединения электроэнергии Греция-Кипр-Израиль и газопровод EastMed", — сообщило министерство.

В сообщении говорится, что трехсторонний саммит рассмотрел возможность транспортировки СПГ судами из Восточного Средиземноморья на европейские рынки, используя имеющиеся в Египте мощности по сжижению газа. Помимо этого, министры договорились изучить вопрос о строительстве станции СПГ на Кипре для оптимальной эксплуатации месторождений природного газа в Восточном Средиземноморье", — говорится в сообщении.

"Мы ускоряем и углубляем стратегическое энергетическое сотрудничество с Кипром и Израилем. Эксплуатация месторождений природного газа Израиля и стран Восточного Средиземноморья может внести решающий вклад в диверсификацию источников энергии и маршрутов и в независимость Европы от импорта российского ископаемого топлива", — сказал Скрекас.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Греция, Кипр и Израиль в последние недели обсуждают возможность строительства газопровода EastMed, который ранее был отвергнут Соединенными Штатами.

Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed задумывался для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. East Med должен был связать Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его планируемая протяженность — 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро.

Проектная мощность — 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов. Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода было подписано 2 января 2020 года Грецией, Израилем, Кипром. К проекту собиралась присоединиться Италия.

США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в регионе.

Однако затем США отказались от поддержки EastMed, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция. Теперь, как пояснили представитель посольства США в Афинах и госдеп США, Америка "сместила фокус" на электрические интерконнекторы, которые могут поддерживать как газ, так и возобновляемые источники энергии, и рассматривают планируемый проект прокладки электрического кабеля EuroAfrica из Египта на Крит и затем на материковую часть Греции, а также проект электрокабеля EuroAsia, который свяжет Израиль, Кипр и европейские электросети.

Политики считают, что проект EastMed принесли в жертву американскому сжиженному природному газу, который будет импортироваться в Европу через порт Александруполис.