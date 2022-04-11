МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Санкции в отношении РФ могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю, восполнить потери этих объемов будет невозможно, об этом, как сообщает Рейтер. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Согласно информации агентства, комментарии генсека ОПЕК прозвучали в ходе его встрече с представителями ЕС.
Баркиндо подчеркнул, что "текущие и будущие санкции в отношении России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю. Будет невозможно восполнить потенциальные потери объемов поставок российской нефти".
Генсек ОПЕК заявил, что он "ожидает потери более 7 миллионов баррелей в день российского экспорта нефти и топлива из-за текущих и будущих санкций".
"Нынешние колебания на рынке вызваны нефундаментальными факторами, которые полностью неподконтрольны ОПЕК", — сказал Баркиндо.
В ходе встречи генсек ОПЕК также "призвал Европейский союз поощрять реалистичный подход к энергетическому переходу".
https://1prime.ru/energy/20220411/836641502.html
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