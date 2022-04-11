МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. США не ждут от Индии отказа от российских энергоносителей, но рассчитывают, что страна не станет наращивать импорт из России. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации. В Китае осудили "два ультиматума Байдена" для России

"Мы не просили Индию делать что-нибудь конкретное, мы знаем, что не все страны смогут сделать то же, что и мы", — сообщил чиновник в ходе телефонного брифинга.

Он добавил, что "США готовы поддержать Индию в вопросе диверсификации" импорта энергоносителей, и рассчитывают, что страна не станет увеличивать закупки топлива у России. "Мы не считаем, что Индия должна увеличить импорт из РФ", — подчеркнул он.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди, как сообщалось ранее, провели виртуальную встречу в понедельник.

Также высокопоставленный представитель Белого дома рассказал о том, что США и Индия наладили сотрудничество в нивелировании наиболее дестабилизирующих последствий украинских событий для мировой экономики, включая продовольственный рынок.

"США и Индия партнерствуют в нивелировании наиболее дестабилизирующих последствий для глобальных поставок продовольствия и иных сырьевых рынков, консультируясь по этому поводу", — сказал она.

Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.