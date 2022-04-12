МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", транзит газа из России через украинскую территорию во вторник, как ожидается, вновь снизится — более чем на 20%, до уровня прошедших выходных, когда прокачка по данному маршруту значительного просела. Венгрия заявила о готовности оплачивать российский газ в рублях

Так, номинации на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 12 апреля составляют 74,54 миллиона кубометров. Это примерно на 22% меньше объема заявок на 11 апреля, когда они составляли почти 95 миллионов, и значительно ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту. Они составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля и незначительно снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что мог повлиять приход более теплой погоды в Европу.

При этом "Газпром" ежедневно сообщает о штатных поставках по украинскому маршруту, в соответствие с заявками потребителей.

Кроме того, польские мощности магистрали "Ямал — Европа" остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для российской компании, который он использует для транзита газа черед Белоруссию и Польшу в Германию. Начиная с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Стабильны при этом показатели прокачки по главному маршруту поставок газа из РФ на европейский рынок — газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне — 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на понедельник.