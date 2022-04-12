В Японии предупреждают о последствиях отказа от российского угля
Asahi: запрет на российский уголь ударит по экономике Японии и приведет к росту цен на свет
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Принятое властями Японии решение о запрете на поставки угля из России приведет к негативным последствиям для экономики накладывающей такие санкции страны, считает автор издания Asahi.
Подсчитано, что в течение прошлого 2021 года Россия поставила Японии угля на почти 280 миллиардов иен, всего Токио покупает 13% сырья от всего импорта этого ресурса.
Японские власти рассчитывают, что эмбарго на уголь приведет к сокращению поступления иностранной валюты в Российскую Федерацию. Однако другим концом это решение наносит соизмеримый удар по экономике и самой Японии.
"Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск подорожания электричества и роста расходов предприятий. Правительство должно установить, как это повлияет на экономику и разработать эффективные смягчающие меры", — считает автор статьи в японском издании.
https://1prime.ru/energy/20220412/836646210.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.