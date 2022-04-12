БЕРЛИН, 12 апр — ПРАЙМ. Глава Федерального сетевого агентства Германии Класс Мюллер рассказал в интервью изданию Zeit, что альтернативных источников и запасов газа ФРГ хватило бы до конца лета — начала сентября, если бы Россия "завтра" прекратила поставки газа.
По его словам, у Германии имеются другие источники, а также хранилища, "которые хотя и недостаточно заполнены, но уже несколько больше, чем три-четыре недели назад".
"У нас было бы достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все, чтобы до такой ситуации не дошло", — пояснил Мюллер.
https://1prime.ru/energy/20220412/836647317.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.