МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Из материалов немецкой энергетической компании Uniper следует, что она не планирует продлевать контракты на поставку угля из России после 2022 года. S&P поместило рейтинги Fortum и Uniper на пересмотр

Ранее Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа.

В отчете Uniper говориться, что она "приняла решение не продлевать свои контракты на поставку угля из России после 2022 года".

"Uniper уже закупает каменный уголь в самых разных регионах мира и реализует стратегию диверсификации угольной промышленности", — говорится в документе. Из него также следует, что в прошлом году на поставки из России приходилось 22,6% от общего импорта, в то время как большая часть — 38,6% — поставлялась из Колумбии.

По состоянию на конец прошлого года Uniper принадлежало около 6 ГВт угольных мощностей в Европе. Большая часть этих мощностей скоро будет закрыта, напоминает компания. Также отмечается, что Uniper готова продолжить производство электроэнергии на угле на своих объектах в Германии и Великобритании, которые планировалось закрыть, при условии разрешения правительств соответствующих стран.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".