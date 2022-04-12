Uniper приняла решение не продлевать свои контракты на поставку угля из России после 2022 года
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Из материалов немецкой энергетической компании Uniper следует, что она не планирует продлевать контракты на поставку угля из России после 2022 года.
Ранее Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России, который предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа.
В отчете Uniper говориться, что она "приняла решение не продлевать свои контракты на поставку угля из России после 2022 года".
"Uniper уже закупает каменный уголь в самых разных регионах мира и реализует стратегию диверсификации угольной промышленности", — говорится в документе. Из него также следует, что в прошлом году на поставки из России приходилось 22,6% от общего импорта, в то время как большая часть — 38,6% — поставлялась из Колумбии.
По состоянию на конец прошлого года Uniper принадлежало около 6 ГВт угольных мощностей в Европе. Большая часть этих мощностей скоро будет закрыта, напоминает компания. Также отмечается, что Uniper готова продолжить производство электроэнергии на угле на своих объектах в Германии и Великобритании, которые планировалось закрыть, при условии разрешения правительств соответствующих стран.
Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Uniper принадлежит российская "дочка" — "Юнипро", в состав которой входят Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, филиал "Э.ОН Инжиниринг" и московское представительство ПАО "Юнипро".
https://1prime.ru/energy/20220412/836647354.html