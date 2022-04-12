МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Министерство экономики ФРГ подготовило законопроект, который предусматривает возможность в чрезвычайной ситуации национализировать компании энергосектора. Об этом пишет издание Wolfsburger Nachrichten со ссылкой на документ.

С помощью этого законопроекта, который подготовил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, в закон об энергобезопасности будут внесены изменения, которые позволят в случае кризиса ввод системы попечительского управления в предприятиях, которые управляют критической энергетической инфраструктурой. В чрезвычайных ситуациях будет разрешено их национализировать.

Попечительское управление министерство сможет вводить, "когда существует конкретная угроза, что без попечительского управления предприятие не сможет выполнять свои обязательства, необходимые для функционирования государства в секторе энергетики, и будет грозить ущерб безопасности энергоснабжения", сообщает издание.

Попечительское управление будет вводиться на полгода с возможностью продления.

Национализация будет применяться в том случае, если попечительского управления будет не хватать для гарантирования безопасности энергоснабжения. При этом национализация в сопроводительной записке названа "крайней мерой". "В случаях, если попечительское управление или более щадящая мера, как продажа, покажутся недостаточными, может последовать национализация", — цитирует издание пакет документов.