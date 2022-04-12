El País: принятие нового санкционного пакета создаст риск раскола европейского единства
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Новые ограничения на закупку российских энергоносителей может не распространяться на те страны, которые сильно зависят их поставок. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники.
Вопрос о новых санкциях против российских энергоносителей вызывает споры среди европейских стран, поэтому Евросоюз может оставить за странами, которые особенно сильно зависят от поставок российских энергоносителей, возможность продолжать их закупать, поясняет издание.
В статье отмечается, что "принятие нового санкционного пакета приведет к очень непростой ситуации и создаст риск раскола европейского единства, которое сохраняется с введения первых ограничений в ответ на признание Москвой независимости Донбасса".
Введению новых рестрикций в энергетической сфере сопротивляется Венгрия, которая приобретает у РФ не только газ и нефть, но и треть всего топлива, необходимого для функционирования имеющихся в стране АЭС.
С этой позицией отчасти согласился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем выступлении по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге.
"Странам, не использующим российские нефть и газ, легко говорить об отказе от них, но для тех, кто сильно от них зависят, все не так просто… Мы имеем дело с явным асимметричным шоком, для преодоления которого нам нужно придерживаться единства и солидарности", — приводятся в издании слова Борреля.
Напомним, что ранее Боррель отметил, что министры пока не принимали решений по новым антироссийским санкциям, продолжат обсуждать эту тему, включая ограничения на импорт российских нефти и газа. По словам Борреля, министры иностранных дел "провели оценку зависимости отдельных стран от нефти и газа из России, обозначили свои позиции".
При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что военные действия на Украине не прекратятся с введением энергетического эмбарго. "Если вы завтра отключите газ, это не значит, что у России не будет возможностей для того, чтобы сражаться", — отметил он.
https://1prime.ru/energy/20220412/836648907.html