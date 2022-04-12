МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Новые ограничения на закупку российских энергоносителей может не распространяться на те страны, которые сильно зависят их поставок. Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на дипломатические источники. Американский эксперт объяснил, почему санкции не навредили рублю

Вопрос о новых санкциях против российских энергоносителей вызывает споры среди европейских стран, поэтому Евросоюз может оставить за странами, которые особенно сильно зависят от поставок российских энергоносителей, возможность продолжать их закупать, поясняет издание.

В статье отмечается, что "принятие нового санкционного пакета приведет к очень непростой ситуации и создаст риск раскола европейского единства, которое сохраняется с введения первых ограничений в ответ на признание Москвой независимости Донбасса".

Введению новых рестрикций в энергетической сфере сопротивляется Венгрия, которая приобретает у РФ не только газ и нефть, но и треть всего топлива, необходимого для функционирования имеющихся в стране АЭС.

С этой позицией отчасти согласился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем выступлении по итогам встречи министров иностранных дел в Люксембурге.

"Странам, не использующим российские нефть и газ, легко говорить об отказе от них, но для тех, кто сильно от них зависят, все не так просто… Мы имеем дело с явным асимметричным шоком, для преодоления которого нам нужно придерживаться единства и солидарности", — приводятся в издании слова Борреля.

Напомним, что ранее Боррель отметил, что министры пока не принимали решений по новым антироссийским санкциям, продолжат обсуждать эту тему, включая ограничения на импорт российских нефти и газа. По словам Борреля, министры иностранных дел "провели оценку зависимости отдельных стран от нефти и газа из России, обозначили свои позиции".

При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что военные действия на Украине не прекратятся с введением энергетического эмбарго. "Если вы завтра отключите газ, это не значит, что у России не будет возможностей для того, чтобы сражаться", — отметил он.