2022-04-12T15:24:00+03:00

2022-04-12T15:55:18+03:00

2022-04-12T15:24:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220412/836648984.html

Путин рассказал о пользе расчетов за газ с Минском в рублях

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПУТИН: РАСЧЕТЫ ЗА ГАЗ В РУБЛЯХ С МИНСКОМ МИНИМИЗИРУЮТ НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ И ДЛЯ БЕЛОРУССИИ ЛУКАШЕНКО: НАС УСТРАИВАЕТ ТОРГОВЛЯ ЗА РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПУТИН: В ЭНЕРГЕТИКЕ... ПРАЙМ, 12.04.2022

энергетика, экономика, новости, газ, владимир путин, белоруссия, санкции, поставки газа

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60