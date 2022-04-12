МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ПУТИН: РАСЧЕТЫ ЗА ГАЗ В РУБЛЯХ С МИНСКОМ МИНИМИЗИРУЮТ НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ И ДЛЯ БЕЛОРУССИИ

ЛУКАШЕНКО: НАС УСТРАИВАЕТ ТОРГОВЛЯ ЗА РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

ПУТИН: В ЭНЕРГЕТИКЕ ЗАВЕРШЕНО СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ОБЪЕДИНЕННОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С МИНСКОМ

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