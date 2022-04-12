2022-04-12T15:24:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/energy/20220412/836648984.html
Путин рассказал о пользе расчетов за газ с Минском в рублях
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. ПУТИН: РАСЧЕТЫ ЗА ГАЗ В РУБЛЯХ С МИНСКОМ МИНИМИЗИРУЮТ НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ И ДЛЯ БЕЛОРУССИИ ЛУКАШЕНКО: НАС УСТРАИВАЕТ ТОРГОВЛЯ ЗА РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПУТИН: В ЭНЕРГЕТИКЕ... ПРАЙМ, 12.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ, владимир путин, белоруссия, санкции, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ПУТИН: РАСЧЕТЫ ЗА ГАЗ В РУБЛЯХ С МИНСКОМ МИНИМИЗИРУЮТ НЕГАТИВНЫЕ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ И ДЛЯ БЕЛОРУССИИ
ЛУКАШЕНКО: НАС УСТРАИВАЕТ ТОРГОВЛЯ ЗА РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
ПУТИН: В ЭНЕРГЕТИКЕ ЗАВЕРШЕНО СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ОБЪЕДИНЕННОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С МИНСКОМ
Новость дополняется