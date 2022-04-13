МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Из данных "Оператора ГТС Украины" следует, что транзит газа из РФ через газотранспортную систему Украины в среду, как ожидается, вновь снизится, уменьшившись на 11% по отношению ко вторнику. В Минэнерго рассказали о ходе переговоров по оплате за газ рублями

Так, номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 13 апреля составляют 66,33 миллиона кубометров, что примерно на 11% меньше аналогичного показателя 12 апреля и значительно ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).

Транзит российского газа через Украину держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.

"Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.

Вместе с тем мощности магистрали "Ямал — Европа" в Польше остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для компании, который она использует для транзита газа через Белоруссию и Польшу в Германию. Начиная с 7 апреля трубопровод работает в режиме реверса, то есть поток газа физически идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

Стабильны при этом показатели прокачки по главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок — газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне — 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на среду.