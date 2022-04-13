Майские фьючерсы по индексу TTF открыли торговую сессию на отметке 1145 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе в среду утром стабильна и находится около отметки 1150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1145 долларов за тысячу кубометров и весь первый час демонстрировали динамику роста в цене, близкую к нулю по отношению к расчетной стоимости контракта во вторник. Расчетная цена вторника составила 1152 доллара за тысячу кубометров.
В апреле волатильность этих цен снизилась, и в последние дни они колеблются у отметки 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом колебания резко усилились после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию в отношении Украины.
В начале марта цены на газ на опасениях запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта был достигнут ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров, но уже к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов. А цена на споте по контракту "на день вперед" 7 марта достигла максимума в 2425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое — до 1050 долларов.
Первоначальный же ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/energy/20220413/836655541.html