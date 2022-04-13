МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе в среду утром стабильна и находится около отметки 1150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. СМИ: Боррель рассказал о позиции ЕС в отношении поставок газа из России

Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1145 долларов за тысячу кубометров и весь первый час демонстрировали динамику роста в цене, близкую к нулю по отношению к расчетной стоимости контракта во вторник. Расчетная цена вторника составила 1152 доллара за тысячу кубометров.

В апреле волатильность этих цен снизилась, и в последние дни они колеблются у отметки 1200 долларов за тысячу кубометров. При этом колебания резко усилились после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию в отношении Украины.

В начале марта цены на газ на опасениях запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились более чем втрое: 7 марта был достигнут ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров, но уже к 21 марта газовые котировки опустились ниже 1100 долларов. А цена на споте по контракту "на день вперед" 7 марта достигла максимума в 2425 долларов, а 21 марта снизилась более чем вдвое — до 1050 долларов.

Первоначальный же ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще прошлой весной, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.