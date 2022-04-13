МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который позволяет устанавливать тарифы на перевалку сжиженного природного газа (СПГ) на терминалах компании "Новатэк" в иностранной валюте.

Сообщается. что данный документ направлен на снижение валютных рисков развития производства СПГ в Арктической зоне России. Он допускает установление в иностранной валюте ставок на услуги по погрузке, выгрузке и хранению на морских перегрузочных комплексах СПГ, произведенного в Арктической зоне РФ — причем на весь срок окупаемости инвестиционных проектов строительства и эксплуатации таких комплексов. Особо отмечено, что при этом расчеты за такие услуги должны будут осуществляться в рублях.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в марте 2021 года говорил, что компания попросила правительство дать возможность устанавливать в иностранной валюте тарифы на перевалку СПГ на терминалах в Камчатском крае и в Мурманске.

По его словам, по российским законам тарифы на перевалку СПГ могут устанавливаться только в рублях, но компания попросила кабмин сделать исключение, позволив в своих проектах фиксировать эти тарифы в иностранной валюте, поскольку "Новатэк" получает валютное проектное финансирование. Это позволит показать финансирующим банкам стабильность проектов и возможность их безрисковой реализации.