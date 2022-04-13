МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктики, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, ударил по европейцам и США. Путин рассказал о важности реализации проектов в Арктике

Он отметил, что "везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто".

"Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер", — сказал Путин.

Президент также сообщил, что Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов, в том числе перенаправить по другим направлениям.

По его словам, для страны "открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей".

"Что касается российской нефти, газа, угля — мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны", — пояснил он.

Путин добавил, что для решения этой задачи используются все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров, в том числе железнодорожный северный широтный ход.