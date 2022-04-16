МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Действующий глава государства, кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон в ходе предвыборного митинга в Марселе заявил, что рассматривает возможность дополнить правительство министром по вопросам энергетического планирования, который должен будет содействовать отказу Парижа от газа, нефти и угля. Эксперт считает, что с закачкой газа в Европе не все благополучно

По словам Макрона, этот министр будет поддерживать премьера, он будет ответственным за то, чтобы Франция стала первой крупной страной, которая отказалась бы от нефти, газа и угля.

Кандидат в президенты также планирует создать пост министра по вопросам территориального экологического планирования. Он будет заниматься, в частности, созданием более экологичной транспортной системы.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.