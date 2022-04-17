Telegraph: все меньше британцев готовы терпеть рост цен на энергию ради антироссийских санкций
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Общественная поддержка антироссийских санкций снижается по мере роста цен на энергоносители, свидетельствуют результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies, проведенного для газеты The Sunday Telegraph.
Число британцев, готовых платить больше ради ужесточения ограничений в отношении Москвы сократилось за месяц с 50% до 36%, передает РИА Новости.
При этом более половины жителей Британии (54%) заявили, что их финансовое положение ухудшилось за последний год. При этом еще два месяца назад об этом заявляли только 42%. Две трети респондентов признались, что даже после повышения зарплаты им не хватает средств для нормальной жизни в условиях стремительного роста цен.
Большая часть опрошенных (62%) считает, что финансовая ситуация в Великобритании может усугубиться в будущем.
Напомним, что в начале апреля в Лондоне прошли антиправительственные протесты из-за резкого роста цен на газ и электричество. Недовольство британцев вызвало повышение ценового порога на газ и электричество с 1 апреля на 54%, в связи с чем средние расходы на энергию выросли в среднем на 700 фунтов в год — до примерно 2000 фунтов. Властям Британии пришлось пойти на такой шаг из-за скачка мировых цен на газ.
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https://1prime.ru/energy/20220417/836683444.html