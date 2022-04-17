МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Общественная поддержка антироссийских санкций снижается по мере роста цен на энергоносители, свидетельствуют результаты опроса компании Redfield and Wilton Strategies, проведенного для газеты The Sunday Telegraph. Во Франции возмутились из-за возможного отказа от российского сырья

Число британцев, готовых платить больше ради ужесточения ограничений в отношении Москвы сократилось за месяц с 50% до 36%, передает РИА Новости.

При этом более половины жителей Британии (54%) заявили, что их финансовое положение ухудшилось за последний год. При этом еще два месяца назад об этом заявляли только 42%. Две трети респондентов признались, что даже после повышения зарплаты им не хватает средств для нормальной жизни в условиях стремительного роста цен.

Большая часть опрошенных (62%) считает, что финансовая ситуация в Великобритании может усугубиться в будущем.

Напомним, что в начале апреля в Лондоне прошли антиправительственные протесты из-за резкого роста цен на газ и электричество. Недовольство британцев вызвало повышение ценового порога на газ и электричество с 1 апреля на 54%, в связи с чем средние расходы на энергию выросли в среднем на 700 фунтов в год — до примерно 2000 фунтов. Властям Британии пришлось пойти на такой шаг из-за скачка мировых цен на газ.

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