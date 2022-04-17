МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Рекордные цены на электроэнергию и газ в ФРГ продолжат расти в ближайшие месяцы. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на оценки портала для потребителей Verivox. Немцы испугались эмбарго на российский газ

По его информации, поставщики электроэнергии, в зоне ответственности которых находятся 13 миллионов домохозяйств, сделали объявление о повышении тарифов в апреле, мае и июне на 19,5%. Тарифы на газ в среднем возросли на 42,3%.

"Всем поставщикам газа в Германии приходится сражаться с исторически высокими закупочными ценами", — заявил эксперт Verivox Торстен Шторк, отметив, что осложняют ситуацию события на Украине.

"Потребители должны приготовиться к грядущему росту цен", — предупредил Шторк.

По оценкам Verivox, за год цены на электроэнергию в ФРГ выросли примерно вдвое — если раньше хозяйство с потреблением 4000 кВт/ч платило в год 1171 евро, то теперь сумма выросла до 1737 евро. Цены на газ выросли еще больше: в прошлом году домохозяйство с потреблением 20 тысяч кВт/ч платило в годовом выражении 1184 евро, а сейчас 2787 евро.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России.

В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55 процентов импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40 процентов. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.