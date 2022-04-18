ДОХА, 18 апр — ПРАЙМ. Госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби провел переговоры в Дохе с министром торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сон Уком о сотрудничестве в энергетике, сообщили РИА Новости в энергетической компании Катара QatarEnergy, Аль-Кааби также является исполнительным директором QatarEnergy. Ливия не готова увеличить поставки нефти и газа в Европу

"Обсуждения в ходе встречи касались отношений в области энергетики, сотрудничества между Катаром и Кореей и способов их укрепления", — отметили в компании.

В июле прошлого года Южная Корея подписала с Катаром контракт на дополнительные поставки двух тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет, начиная с 2025 года. В настоящее время государственная газовая компания Южной Кореи KOGAS покупает у Катара ежегодно девять тонн СПГ, к концу 2024 года ожидается подписание еще одного контракта на приобретение 4,9 тонны СПГ.

Ранее госминистр энергетики Катара сообщал, что в настоящее время 80% производимого этим государством СПГ идут азиатским покупателям и только 20% — в Европу.