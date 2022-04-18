Россия и Казахстан усилят взаимодействие в сфере газификации республики
Минэнерго РФ: Россия и Казахстан усилят взаимодействие в сфере газификации республики
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Министры энергетики РФ и Казахстана Николай Шульгинов и Болат Акчулаков договорились развивать сотрудничество в сфере газификации северных и восточных регионов республики. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.
"Николай Шульгинов и министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков на рабочей встрече обсудили двустороннее сотрудничество стран в сфере ТЭК. Одной из тем встречи стало сотрудничество в газовой сфере. Стороны обозначили потенциал по углублению сотрудничества в части газификации северных и восточных регионов Республики Казахстан", — говорится в сообщении.
Также Шульгинов предложил усилить между странами взаимодействие в электроэнергетической сфере. Россия могла бы получить статус члена в координационном электроэнергетическом совете Центральной Азии и присоединиться к межправительственному соглашению о параллельной работе энергосистем государств, добавил министр энергетики РФ.
https://1prime.ru/energy/20220418/836693287.html
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