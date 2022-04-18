МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Министры энергетики РФ и Казахстана Николай Шульгинов и Болат Акчулаков договорились развивать сотрудничество в сфере газификации северных и восточных регионов республики. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.

"Николай Шульгинов и министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков на рабочей встрече обсудили двустороннее сотрудничество стран в сфере ТЭК. Одной из тем встречи стало сотрудничество в газовой сфере. Стороны обозначили потенциал по углублению сотрудничества в части газификации северных и восточных регионов Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Также Шульгинов предложил усилить между странами взаимодействие в электроэнергетической сфере. Россия могла бы получить статус члена в координационном электроэнергетическом совете Центральной Азии и присоединиться к межправительственному соглашению о параллельной работе энергосистем государств, добавил министр энергетики РФ.