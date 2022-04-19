МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Власти Латвии объявили энергетический кризис в поставках нефтепродуктов, он продлится до 31 декабря, сообщает агентство LETA со ссылкой на распоряжение правительства. Франция пытается убедить ЕС ввести эмбарго на российскую нефть

Уточняется, что на рынок могут быть выпущены резервы безопасности нефтепродуктов. Кроме того, латвийский кабмин обязал держателей запасов подготовить их к выпуску. Полиция и служба госдоходов будут следить за тем, чтобы продукция нефтяной отрасли не вывозились из Латвии и выдавалась в соответствии с решениями государственного бюро контроля за строительством.

Ответственным за координацию действий в период кризиса назначается государственный кризисный центр по энергетике. Лицензированные розничные продавцы нефтепродуктов и поставщики критически важных услуг смогут обращаться в центр для получения разрешений на закупку топлива из резервов.

По данным агентства, запасов нефти Латвии хватит для обеспечения функционирования народного хозяйства в течение 90 дней.