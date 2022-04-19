МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Главы крупнейших энергетических компаний Великобритании призвали правительство страны предпринять беспрецедентные меры в связи с ростом цен на топливо. Об этом сообщает телеканал Sky News. Богатые китайцы стали активно эмигрировать из страны

"Руководители крупнейших энергетических компаний призвали правительство вмешаться с беспрецедентными мерами, чтобы предотвратить кризис топливной нищеты (нехватку денег у населения на оплату счетов за энергию — ред.) следующей зимой", — отмечает телеканал.

Sky News подчеркивает, что главы компаний заявили членам парламента, что ожидают увеличения числа людей, испытывающих финансовые затруднения в ближайшие месяцы в преддверии очередного ожидаемого повышения ценового порога на энергию в октябре.

В Великобритании с 1 апреля ценовой порог на газ и электричество вырос на 54%. Это решение было принято еще в начале февраля из-за резкого роста мировых цен на газ, но вступило в силу 1 апреля. Расходы на энергию для британских потребителей выросли в среднем на 700 фунтов в год и составят около 2000 фунтов. Ценовой порог на энергию в Британии устанавливается регулятором два раза в год на летний (апрель-сентябрь) и на зимний (октябрь-март) периоды. Поставщики не могут устанавливать цены выше этого максимума.