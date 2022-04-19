МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Экспорт угля из России за период с начала года снизился почти на 9%, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев. В Кремле оценили перспективы перехода к оплате в рублях за нефть и уголь

"Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта-апрелю, цифра значимая, более 20%. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти 9%", — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

При этом Бобылев отметил рост потребления угля на внутреннем рынке, особенно во второй ценовой зоне (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.

Общий экспорт угля из РФ в 2021 году составил 227 миллионов тонн, говорил в январе директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников. Это на 7% больше уровня 2020 года.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее в апреле отмечал, что продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.