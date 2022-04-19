Минэнерго сообщило о снижении экспорта российского угля с начала года на 9%
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Экспорт угля из России за период с начала года снизился почти на 9%, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев.
"Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта-апрелю, цифра значимая, более 20%. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти 9%", — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.
При этом Бобылев отметил рост потребления угля на внутреннем рынке, особенно во второй ценовой зоне (Сибирь), как в сфере ЖКХ, так и в энергетике.
Общий экспорт угля из РФ в 2021 году составил 227 миллионов тонн, говорил в январе директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго Сергей Мочальников. Это на 7% больше уровня 2020 года.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов ранее в апреле отмечал, что продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки.
https://1prime.ru/energy/20220419/836702908.html
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