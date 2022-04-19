МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Русгидро" попросило рассмотреть меры государственной поддержки геотермальной энергетики в России, в том числе создание налоговых преференций. Об этом заявил заместитель генерального директора по проектному инжинирингу и международному сотрудничеству компании Сергей Мачехин. Медведев рассказал, сможет ли Запад "задушить" российскую экономику

"Безусловно, это поддержка и создание новых налоговых преференций для субсидирования тарифа для развития возобновляемой энергетики. У нас есть возможность сегодня создавать целые зеленые регионы", — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике, отметив, что "говорит именно про геотермальную энергетику".

По словам Мачехина, господдержка даст возможность развивать зеленые источники энергии, "полностью озеленяя Камчатку, Сахалин, Дагестан и часть Краснодарского края", а также даст толчок машиностроительному комплексу для производства нового вида оборудования. "Все оборудование для геотермальной энергетики было импортное. Сегодня, чтобы мы это оборудование поставляли, нет даже коридоров", — пояснил Мачехин.

"Русгидро" также предлагает использовать инструменты зеленого финансирования, в том числе в виде снижения налоговой нагрузки и субсидирования проектов в части капзатрат на реализацию проектов в области ВИЭ, вплоть до выделения беспроцентных займов.

Ранее Мачехин сообщал, что "Русгидро" изучает возможности и потенциал геотермальной энергетики как на Камчатке, так и в других регионах. Компания рассматривает проекты не только в электрогенерации на базе геотермальной энергетики, но и в использовании потенциала геотермальных источников для теплоснабжения населенных пунктов.

"Русгидро" — энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в ее состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 гигаватт.