МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. ЕС и США усилят санкции против России в ближайшие дни, в том числе они затронут энергоресурсы. Такое заявление сделал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI. Евросоюз признал за Россией право опротестовать санкции

"Сегодня между США, главными европейскими державами и международными партнёрами обсуждались новые санкции против России. Было решено, что санкции будут усилены в ближайшие дни. Эти ограничения коснутся энергоресурсов, в частности, нефти", — сказал Бон.

Он подчеркнул, что ограничения на поставки нефти из России необходимы, чтобы "прекратить финансировать войну на Украине".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.