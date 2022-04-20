МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" ведет поставки сырья для транзита через Украину в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей. Объем на 20 апреля составляет 56 миллионов кубометров, сообщила компания.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 миллионов кубических метров на 20 апреля", — отмечает поставщик.

Контрактные обязательства российского экспортера по транзиту газа перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров. Это порядка 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля транзит через Украину, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно прокачка снижалась только пару дней в середине марта.

В апреле, одновременно с потеплением в странах Европы, транзит снова уменьшился. Но это не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".