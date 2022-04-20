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2022
https://1prime.ru/energy/20220420/836708893.html
"Газпром" рассказал о транзите газа через Украину 20 апреля
Энергетика
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. Российский экспортер газа "Газпром" ведет поставки сырья для транзита через Украину в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей. Объем на 20 апреля... ПРАЙМ, 20.04.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский экспортер газа "Газпром" ведет поставки сырья для транзита через Украину в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей. Объем на 20 апреля составляет 56 миллионов кубометров, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 миллионов кубических метров на 20 апреля", — отмечает поставщик.
Контрактные обязательства российского экспортера по транзиту газа перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров. Это порядка 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля транзит через Украину, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно прокачка снижалась только пару дней в середине марта.
В апреле, одновременно с потеплением в странах Европы, транзит снова уменьшился. Но это не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".