КИШИНЕВ, 20 апр — ПРАЙМ. Молдавия готова закупать газ на международном рынке, если "Газпром" с 1 мая прекратит поставки этого сырья, заявил на брифинге вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну. Moody's усомнилось в способности Молдавии отказаться от российского газа

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщал, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.

"После множества писем, отправленных правительством и "Молдовагазом" "Газпрому" с просьбой отсрочить проведение аудита, мы так и не получили ответ. Мы подготовились к любому сценарию и обеспечили альтернативу, чтобы люди не пострадали. Сейчас компания Energocom оценивает международных трейдеров, которые могут стать потенциальными поставщиками газа в Молдавию, семь компаний выразили готовность поставлять газ, некоторые из них уже делали это в октябре прошлого года", — заявил Спыну.

Он считает, что отсутствие ответа "Газпрома" на просьбу об отсрочке аудита долга "Молдовагаза" — это неоправданное и недружественное поведение.

По мнению вице-премьера, возможное прекращение поставок российского газа приведет к тому, что Молдавская ГРЭС не сможет вырабатывать электроэнергию и Молдавии придется ее закупать.

Госкомпания Energocom отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией. При этом, как сообщал глава "Молдовагаза" Вадим Чебан, правительство поручило Energocom в экстренных случаях закупать газ. Прошлой осенью компания уже проводила несколько тендеров для закупки небольших партий газа.

По словам Спыну, Молдавия экономит газ, часть госпредприятий перешла на мазут. У страны есть запас в 24 миллиона кубометров газа — этого хватит, чтобы покрыть 57% спроса, если поставки из РФ прекратятся, заключил он.

Вице-премьер также заявил, что Молдавия выделила 150 миллионов евро, чтобы создать запас природного газа в течение лета.

Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Спыну сообщил, что тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, однако правительство уже запросило "Газпром" об отсрочке.

"Мы продолжим работать, чтобы обеспечить безопасность энергетического сектора. Мы выделили 150 миллионов евро для создания запасов природного газа этим летом", — заявил Спыну.

Он добавил, что власти взяли кредит на 200 миллионов евро, чтобы повысить энергоэффективность зданий — больниц, детских садов, школ.

"Молдавия будет обеспечена газом и электроэнергией, каким бы ни был результат ситуации с "Газпромом". Кроме того, хочу заверить, что мы не планируем повышать тариф на газ", — добавил Спыну.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.