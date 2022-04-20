МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Европейская дочка индийской сталелитейной компании Tata Steel заявила, что прекращает вести бизнес с Россией.

"У Tata Steel нет операций или сотрудников в России. Мы приняли осознанное решение прекратить вести бизнес с Россией", — говорится в заявлении базирующейся в Лондоне компании Tata Steel Europe.

В заявлении отмечается, что "чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы покончить с зависимостью от России".

При этом на основном сайте компании Tata Steel никакого заявления о прекращении бизнеса с Россией нет.

Tata Steel group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год. Это один из самых географически диверсифицированных производителей стали в мире, с операциями и коммерческим присутствием по всему миру. Консолидированный оборот группы за финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил 21,06 миллиарда долларов.