МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Компания "Россети" в 2022 году инвестирует в развитие энергетического комплекса Республики Тыва более 1,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании. В том числе, будут реализованы такие крупные проекты в регионе, как реконструкция ключевой подстанции 220 кВ "Кызылская" с увеличением мощности более чем в 2,3 раза — до 330 МВА. Рассматриваются дополнительные мероприятия, связанные с электроснабжением новых производственных предприятий и жилых микрорайонов.

Задачи по развитию сетевого комплекса республики обсудили на встрече в Москве генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и глава Тывы Владислав Ховалыг.

В 2021 году Правительство РФ приняло Комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Тывы. Документ предусматривает строительство объектов сетевой инфраструктуры, которые обеспечат электроэнергией потребителей удаленного Тоджинского кожууна, новые горнодобывающие предприятия. Дополнительную мощность получит и столица региона — Кызыл, который активно застраивается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Планируется, что реализация плана позволит создать до 10 000 новых рабочих мест, ввести в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья.

"В этом году планируем инвестировать в развитие сетевого комплекса Тывы более 1,6 млрд рублей. В числе приоритетных задач — повышение надежности электроснабжения Кызыла, где завершается реконструкция ключевого центра питания. Прорабатываем проекты строительства новых магистральных линий электропередачи, которые обеспечат электрификацию крупных горнодобывающих предприятий. В том числе речь о комбинате на базе месторождения меди Ак-Суг, которое входит в пятерку крупнейших в России", — прокомментировал ситуацию Рюмин.

В параллельном режиме в распределительном комплексе продолжится реализация программы снижения потерь. В 2020-2021 г. завершены строительством и приняты в эксплуатацию все сетевые объекты Программы, реконструировано 183 км воздушных линий электропередач 0,4-10 кВ. Также энергетики внедрят более 14 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Общий объем инвестиций — 612 млн рублей.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.